В Одесі порядок під час матчу «Зоря» - «Чорноморець» будуть забезпечувати понад тисячі міліціонерів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління в Одеській області, сьогодні, 16 серпня під час футбольного матчу між командами футбольних клубів «Зоря» (Луганськ) і «Чорноморець» (Одеса) охорону громадського порядку будуть забезпечувати 1,13 тис. співробітників міліції.

Міліція звертається до вболівальників, одеситів і гостей міста про недопущення масових заворушень та підтримання громадського порядку

Матч 4-го туру УПЛ "Чорноморець" - "Зоря" відбудеться на стадіоні «Чорноморець» о 19.30.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.