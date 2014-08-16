В Одесі порядок під час матчу «Зоря» - «Чорноморець» будуть забезпечувати понад тисячі міліціонерів
14:29, 16 серпня 2014Спорт
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В Одесі громадський порядок під час футбольного матчу Прем'єр-ліги між командами «Зоря» і «Чорноморець» будуть забезпечувати 1,13 тис. міліціонерів.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління в Одеській області, сьогодні, 16 серпня під час футбольного матчу між командами футбольних клубів «Зоря» (Луганськ) і «Чорноморець» (Одеса) охорону громадського порядку будуть забезпечувати 1,13 тис. співробітників міліції.
Міліція звертається до вболівальників, одеситів і гостей міста про недопущення масових заворушень та підтримання громадського порядку
Матч 4-го туру УПЛ "Чорноморець" - "Зоря" відбудеться на стадіоні «Чорноморець» о 19.30.
УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.
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