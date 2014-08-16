Збірна України з баскетболу знову поступилася австралійцям

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Гра з австралійцями завершилася з рахунком 65:74.

Українці програли першу чверть з рахунком 12:18, але згодом зуміли вирівняти становище, вигравши другий і третій періоди, відповідно, 19:15 й 21:19. Тим не менш, зіграти на рівних весь матч з досвідченою і титулованою австралійською командою українцям не вдалося. У заключный четвертый 10-хвилинцы суперник був значно сильніший - 22:13.

Кращим гравцем матча у складі збірної України став натуралізований американець Юджин Джеттер, який набрав 14 балів. На рахунку Ігоря Зайцева 13 очок.

Зазначимо, що збірна України програла австралійцям вдруге поспіль за кілька днів.

Також на цьому турнірі українці сьогодні зіграють з командою Франції, а в неділю - зі збірною Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до дебютного у своїй історії Чемпіонату світу. На світову першість команда потрапила завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-е місце.

Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня.