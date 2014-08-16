Український дует виграв "срібло " чемпіонату Європи в синхронному плаванні

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменки показали результат у 92,9 бали. Переможницями змагань стали росіянки Світлана Колесніченко і Дарина Коробова з результатом 96,1 бали, третє місце посіли іспанки Она Карбонель і Паула Кламбург (92,1667).

Також сьогодні ввечері відбудеться фінал в командних змаганнях, а завтра - фінали у солісток і в комбінації.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які змагаються з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.