Наступним суперником Володимира Кличка буде Шеннон Бріггз

Чемпіон світу з боксу за версією IBF в суперважкій вазі українець Володимир Кличко свій наступний поєдинок проведе 11 листопада нинішнього року в Нью-Йорку проти американського боксера Шеннона Бріггза. Для Кличка це буде перший захист титулу, завойованого в бою з колишнім володарем чемпіонського поясу Крісом Бердом.

Як відзначає TheSweetScience, Бріггз в останніх 11 поєдинках отримав 11 перемог, причому всі – нокаутом. Тренер Володимира Кличка Емануель Стюард два тижні тому заявив, що 34-річний Бріггз в даний час – найбільш небезпечний суперник для українця в суперважкому дивізіоні.

У рості американець зовсім небагато поступається українцю (1,95 метри проти 1,99 метри), але переважує на 10 кілограмів. За інформацією 15rounds.com, менеджер Бріггза Скотт Хірш вже оголосив про те, що його підопічний відмовився від поєдинку з Дерролом Уїлсоном, який був призначений на 26 липня.