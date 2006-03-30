Ліга чемпіонів. Шевченко не забив тричі

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів французький "Ліон" зіграв унічию 0:0 з італійським "Міланом". У першій половині гри лише тричі мав забивати Шевченко, але всі удари українського форварда ліквідував Купе. У другому таймі краще виглядали господарі, які могли забити після ударів Тіагу та Фреда, але заважали це зробити чи захисники, чи Діда.

У цілому нічия 0:0, яка більш на користь "Мілану". Хоча у матчі у відповідь буде грати Жуніньо і навряд чи знайдеться будь-який фахівець, який після першої гри віддасть беззаперечну перевагу "россонері".

В іншому чвертьфінальному матчі за середу "Інтер", пропустивши на першій хвилині гри, зумів не тільки відігратися, а й виграти матч у "Вільяреала" з рахунком 2:1. Голи в "Інтера" забили Адріано та Мартінс.

Чвертьфінали. Перші матчі.

"Інтер" (Італія) - "Вільяреал" - 2:1

Голи: Форлан 1, Адріано 7, Мартінс 54

"Інтер": Тольдо, Воме, Самуель, Кордоба, Х.Дзанетті, Сезар, Камбьяссо, Верон, Станковіч (Кілі Гонсалес 85), Рекоба (Мартінс 28), Адріану

"Вільяреал": Вієра, Сорін, Гонсало, Пека, Хаві Вента, Кальєхо, Сенна,

Арцо (Альварес 64), Рікельме, Хосе Марі (Франко 76), Форлан.

"Ліон" (Франція) - "Мілан" (Італія) - 0:0

"Ліон": Купе, Абідаль, Касапа, Кріс, Клер, Педретті (Клеман 69), Діарра, Тіагу Мендеш, Малуда, Карью (Фред 65), Вільторд.

"Мілан": Діда, Сержинью, Каладзе, Неста, Костакурта, (Мальдіні 63), Зеєдорф,

Пірло (Фогель 85), Кака, Гаттузо, Шевченко, Джилардіно (Індзагі, 63).

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