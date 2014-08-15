"Дніпро" обіграв запорізький "Металург" у матчі УПЛ

У Запоріжжі завершився матч 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металург" приймав дніпропетровський "Дніпро" і поступився з рахунком 0:1.

Доля матчу вирішилася на початку другого тайму.

"Дніпро" протягом всього матчу мав помітну ігрову та територіальну перевагу, та суперник грамотно вибудував оборону і зміг протриматися майже годину ігрового часу. Вирішальний епізод трапився на 59-й хвилині, коли відзначився Артем Федецький. Його партнер Руслан Ротань в центральній зоні зробив передачу вправо на Федецького, той увійшов у штрафну, пробив і м'яч рикошетом від Віталія Лисицького влучив у ворота.

У час, що залишився суперники мали моменти, але відзначитися ніхто так і не зміг.

Таким чином, "Дніпро" наздогнав за очками в турнірній таблиці донецький "Шахтар" - в обох команд по 12 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 4-му турі "Шахтар" розгромив донецький "Олімпік" з рахунком 5:0.

Інші матчі туру відбудуться у вихідні.