Українські стрибуни у висоту завоювали золото і срібло Чемпіонату Європи з легкої атлетики

У швейцарському Цюріху завершилися змагання зі стрибків у висоту в рамках чемпіонату Європи з легкої атлетики, де перше і друге місце посіли українці Богдан Бондаренко і Андрій Проценко.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бондаренко для досягнення перемоги вистачило чотирьох спроб. Дві він здійснив на висоті 2.30 м., не впоравшись з першим стрибком. Також з другої спроби він подолав висоту 2.35 м.

Першу спробу на висоті 2.43.м. він не використовував і тут же завершив свої виступи.

Нагадаємо, що рік тому Бондаренко став чемпіоном світу, тепер додавши до цієї нагороди та європейське "золото".

Що стосується Проценко, то він не пропускав ні однієї висоти, по черзі подолавши планку на висоті 2.21 м., 2.26 м., 2.30м. і 2.33м. На висоті 2.35 м. він запоров одну спробу, а дві залишилися переніс на висоту 2.37 м., де обидві спроби також не використовував.

Третім у цій дисципліні фінішував росіянин Іван Ухов з результатом 2.30 м.

Таким чином, у збірної України за підсумками чотирьох днів змагань 1 золота, 3 срібні (Проценко, Ольга Земляк і Людмила Оляновская) та 1 бронзова медаль (Сергій Смелик).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Цюріху проходить з 12 по 17 серпня.