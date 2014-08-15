Ольга Земляк виграла срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Земляк фінішувала з результатом 51,36 секунди, поступившись тільки італійці Лібаніі Гренот - 51.10. Трійку призерів замкнула Індіра Терреро з Іспанії - 51,38.

Таким чином, збірна України завоювала другу медаль на ЧЄ. Раніше срібло завоювала Людмила Оляновська у спортивній ходьбі на дистанції 20 км

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху (Швейцарія) з 12 по 17 серпня.