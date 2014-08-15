Ольга Земляк виграла срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики
20:22, 15 серпня 2014Спорт
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У Цюріху завершився фінальний забіг чемпіонату Європи з легкої атлетики на дистанції 400 метрів, в якому срібну медаль завоювала українка Ольга Земляк.
Ольга Земляк принесла Україні другу медаль чемпіонату Європи / charivne.info
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Земляк фінішувала з результатом 51,36 секунди, поступившись тільки італійці Лібаніі Гренот - 51.10. Трійку призерів замкнула Індіра Терреро з Іспанії - 51,38.
Таким чином, збірна України завоювала другу медаль на ЧЄ. Раніше срібло завоювала Людмила Оляновська у спортивній ходьбі на дистанції 20 км
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху (Швейцарія) з 12 по 17 серпня.
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