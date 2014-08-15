Збірна України з пляжного футболу знову програла в Суперфіналі Євроліги

Доля матчу була вирішена в заключному третьому періоді.

Протягом двох 12-хвилинок українці на рівних грали з однією з найсильніших команд світу у цьому виді спорту. У першому періоді Олег Будзько відкрив рахунок, а після двох точних ударів швейцарця Деяна Станковича результат зрівняв Дмитро Войтенко - 2:2. У другому періоді Станкович зробив хет-трик, але Олег Зборовський знову зрівняв рахунок - 3:3.

У третій заключній 12-хвилинці українці вже не змогли витримувати натиск суперника. Переможний гол забив Сандро Спаккаротелла, а потім Станкович оформив покер - 5:3.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла команді Іспанії з рахунком 6:8.

Таким чином, в суботу в останньому турі групових змагань українці будуть оскаржувати 3-4 місця в квартеті В зі збірною Німеччини. В залежності від результату гри у заключний день змагань, 17 серпня, українці зіграють стиковий матч з командою групи А за 5-6 або 7-8 місця.