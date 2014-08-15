"Шахтар" розгромив "Олімпік" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Доля матчу була вирішена ще у першій половині гри.

Рахунок на 17-й хвилині відкрив гравець "Олімпіка" Валерій Лебідь, який відправив м'яч у власні ворота. А вже на 23-й хвилині Тайсон подвоїв перевагу гірників. Після перерви на 47-й хвилині Олександр Гладкий довів перевагу до великої. Але і на цьому гірники не зупинилися. На 79-й хвилині Веллінгтон Нем забив четвертий гол, а остаточний рахунок встановив на 91-й хвилині Тарас Степаненко - 0:5.

Таким чином, " гірники " набрали 12 очок і продовжують утримувати лідерство в турнірній таблиці УПЛ.

Тур продовжиться сьогодні ввечері, коли свій матч проведуть запорізький "Металург" і дніпропетровський "Дніпро".