Американець Тарвер хоче перемогти тренера Кличка-молодшого, щоб заробити бій з українцем

Про це повідомляє klitschko-brothers.com з посиланням на sportbox.ru.

Зокрема, Тарвер зазначив: "Хочу перемогти когось на зразок Бенкса, щоб здобути чемпіонський бій. А ще дуже радий повернутися в ринг в тому ж шоу, в якому дебютує мій син".

Бенкс, в свою чергу, відноситься до опонента з величезною повагою: "Антоніо - підступний і прудкий ветеран. Він безумовно заслуговує поваги за досягнення у нашому спорті. Однак його час минув, і я нагадаю йому про це".

Нагадаємо, що бій Тарвер - Бенкс запланований на 29 вересня.

Так само варто відзначити, що Бенкс буде готуватися до свого поєдинку в таборі свого підопічного Володимира Кличка, який, у свою чергу, битиметься 6 вересня в Гамбурзі проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютна якість".