Двоє українців потрапили до шістки кращих марафону у спортивній ходьбі на ЧЄ

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Іван Банзерук фінішував 5-м, встановивши особистий рекорд - 3 години 44 хвилини 49 секунд (відставання від переможця - 12 хвилин 16 секунд), а Ігор Главан фінішував через 19 секунд після товариша по команді.

Ще один українець - Олексій Казанін - фінішував 12-м з результатом 3 години 49 хвилин рівно.

Перемогу в марафоні святкував франзцу Йохан Дініз, що встановив новий світовий рекорд - 3 години 23 хвилини 33 секунди. Другим фінішував словенець Матей Тох, третім і четвертим були росіяни - Іван Носков і Михайло Рижов.

Після цього виду програми збірна Франції вийшла на перше місце в загальнокомандному заліку - 4 золоті, 5 срібних і 2 бронзові медалі. У трійку кращих входять також Великобританія (4-2-2) і Росія (3-2-6). У збірної України 1 срібло Людмили Оляновської у жіночій спортивній ходьбі на 20 км і 11-е місце в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить з 12 по 17 серпня в Цюріху (Швейцарія).