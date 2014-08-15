14 найкращих вітчизняних плавців представлять Україну на чемпіонаті Європи

В списку присутні 14 найсильніших плавців, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: жінки - Дарина Зевіна, Марія Лівер, Дар'я Степанюк, Любов Король, Аліна Вац, Ольга Товстоган, Альона Кисельова; чоловіки - Андрій Говоров, Сергій Фролов, Валерій Димо, Максим Шемберев, Сергій Варварук, Дмитро Оселедець, Антон Гончаров.

До найважливіших стартів сезону лідери української збірної готувалися за кордоном. В Італії тренувалися Андрій Говоров та Дарина Зевіна, у Франції – Сергій Фролов.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які будуть змагатися з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.

На чемпіонаті Європи найсильніші плавці з 45 країн в 50-метровому басейні розіграють 42 комплекти нагород.