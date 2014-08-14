Збірна України з пляжного футболу програла стартовий матч Суперфіналу Євроліги

Українці програли команді Іспанії з рахунком 6:8, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат матчу був вирішений у другій 12-й хвилині, яку українці програли з рахунком 1:5.

У першому періоді українці більш-менш на рівних протистояли супернику, програвши з різницею в два м'ячі - 0:2. Але, після невеликої перерви команда Сергія Кучеренка "посипалася" і пропустила п'ять голів, відповівши лише одним.

Симетрично відповісти господарям поля українці зуміли лише в заключній третій 12-хвилинці, вигравши її з рахунком 5:1. Тим не менше, цього не вистачило навіть для нічиєї за підсумками матчу - 6:8.

Хет-трик у цій грі оформив лідер збірної Ігор Борсук, по одному голу забили Олег Зборовський, Олександр Корнійчук та Дмитро Войтенко.

В іншому матчі групи А збірна Швейцарії здолала команду Німеччини з рахунком 7:0.

Як повідомляв УНІАН, Суперфінал Євроліги проходить в Торредембаррі (Іспанія) з 14 по 17 серпня.