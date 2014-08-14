Чоловіча збірна України з шахів залишилася без медалей Олімпіади

Матч Україна - Угорщина завершився внічию - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всі чотири партії завершилися внічию: Руслан Пономарьов - Петер Леко, Павло Ельянов - Ксаба Балош, Антон Коробов - Золтан Алмазі і Олександр Моїсеєнко - Річард Реппорт.

Таким чином, українці набрали 16 очок і на очко відстали від призерів.

Цікаво, що 17 балів набрали одразу чотири команди - Угорщини, Індії, Росії та Азербайджану. Але, за додатковими показниками, срібло та бронзу вибороли, відповідно, угорські та індійські гросмейстери. Росія і Азербайджан зайняли 4-е і 5-е місце. Переможцем Олімпіади стала збірна Китаю - 19 балів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні завершився турнір жіночих національних збірних, де команда України стала бронзовим призером.

41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходила в норвезькому Тромсе з 1 по 14 серпня.