Міста проведення Євро-2020 будуть оголошені 19 вересня

Церемонія оголошення відбудеться в женевському виставковому центрі Espace Hippomène о 14.00 за київським часом, повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Матчі Євро-2020 були розбиті на 13 пакетів: 12 стандартних, включають в себе три зустрічі групового етапу, і одну зустріч плей-офф (1/8 або 1/4 фіналу), а також один пакет, куди входять обидва півфінали і фінал.

Заявочні досьє на стандартні пакети матчів подали 19 національних асоціацій (в алфавітному порядку): Азербайджан (Баку), Англія (Лондон), Білорусь (Мінськ), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Софія), Македонія (Скоп'є), Угорщина (Будапешт), Німеччина (Мюнхен), Данія (Копенгаген), Ізраїль (Єрусалим), Ірландія (Дублін), Іспанія (Більбао), Італія (Рим), Нідерланди (Амстердам), Росія (Санкт-Петербург), Румунія (Бухарест), Уельс (Кардіфф), Швеція (Стокгольм) і Шотландія (Глазго).

Заявочні досьє на півфінальний і фінальний пакет матчів подали (в алфавітному порядку), Англія (Лондон) і Німеччина (Мюнхен).

19 вересня з 10:00 до 14:00 за Києвом відбудеться обговорення і голосування членів Виконавчого комітету УЄФА, а потім - Оголошення приймаючих міст/асоціацій фінальної стадії Євро-2020.

Як повідомляв УНІАН, раніше заявку на проведення турніру планувала подати і Україна (Київ/Донецьк), проте ФФУ так і не подала необхідний пакет документів в УЄФА до закінчення терміну прийому заявок - 26 квітня 2014 року.