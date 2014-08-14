Жіноча збірна України з шахів здобула бронзу Олімпіади

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Всі чотири партії українки завершили внічию. Так зіграли сестри Ганна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна та Наталія Жукова.

Таким чином, українки набрали 18 командних очок. Стільки ж і у китаянок. Але, у графі особисті очки у спортсменок Піднебесної 32,5 бала, в той час як у нашої збірної - 28,5 бали. Теоретично наздогнати українок і китаянок могла збірна Німеччини, але німкені в останньому турі не змогли виграти у команди Грузії.

Перемогу на Олімпіаді святкувала збірна Росії, яка виграла 10 з 11 матчів - 20 командних очок. Цікаво, що росіянки жодного разу не зіграли внічию, а єдину поразку зазнали від збірної України в передостанньому турі.

Відзначимо, що жіноча збірна України з шахів у своїй історії по разу вигравала два найбільших змагання - Олімпіаду (2006) та командний чемпіонат світу (2013) і двічі - командний чемпіонат Європи (1992, 2013).

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходила в норвезькому Тромсе з 1 по 14 серпня.