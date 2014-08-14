Майно ФК "Металіст" заарештовано

14:55, 14 серпня 2014
Спорт
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Господарський суд Києва заарештував кошти та майно ТОВ «Східно-європейська енергетична компанія» (ВЕТЕК), що належить власнику харківського «Металіста» Сергію Курченко, а також наклав арешт на акції самого футбольного клубу, стадіон «Металіст» і футбольну базу команди в Харківській області.

Имущество

Про це йдеться в рішенні суду від 15 липня, оприлюдненому в держреєстрі судових рішень, повідомляє Лига.Бизнес.

Арешт був накладений за позовом ТОВ Інтертрансгрупп (Київ), який намагається стягнути 1,2 млрд боргу з «Брокбізнесбанку», який належав Сергію Курченко, а зараз перебуває на стадії ліквідації. У матеріалах справи йдеться, що Інтертрансгрупп викупила право вимоги боргу у Брокбізнесбанку в іншої структури, назва якої не вказується.

Також суд заборонив відчужувати майно та акції ФК «Металіст».

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