Мілевський зможе зіграти в матчі Ліги Європи "Дніпро" - "Хайдук"

Гравець вже заявлений у складі "Хайдука", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч "Дніпро" - "Хайдук" відбудеться 20 серпня. За рішенням УЄФА гра перенесена з Дніпропетровська в Київ. Повторний матч між цими командами відбудеться в Хорватії 28 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Артем Мілевський підписав контракт з "Хайдуком".

Мілевський протягом 11 років - з 2002-го по 2013-й роки виступав у київському "Динамо", будучи одним з лідерів команди. За цей час він провів 178 ігор, в яких забив 57 голів. Разом з тим, гравець відомий тим, що періодично порушував дисципліну, зловживаючи алкоголем і не стежачи за своєю вагою.

У 2013-му році Мілевський нетривалий час виступав в турецькому "Газіантепспорі" (6 ігор, 1 гол).