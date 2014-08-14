Мілевський зможе зіграти в матчі Ліги Європи "Дніпро" - "Хайдук"
Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський зможе вийти на поле в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Хайдук" (Спліт, Хорватія) у складі хорватського клубу.
Гравець вже заявлений у складі "Хайдука", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перший матч "Дніпро" - "Хайдук" відбудеться 20 серпня. За рішенням УЄФА гра перенесена з Дніпропетровська в Київ. Повторний матч між цими командами відбудеться в Хорватії 28 серпня.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня Артем Мілевський підписав контракт з "Хайдуком".
Мілевський протягом 11 років - з 2002-го по 2013-й роки виступав у київському "Динамо", будучи одним з лідерів команди. За цей час він провів 178 ігор, в яких забив 57 голів. Разом з тим, гравець відомий тим, що періодично порушував дисципліну, зловживаючи алкоголем і не стежачи за своєю вагою.
У 2013-му році Мілевський нетривалий час виступав в турецькому "Газіантепспорі" (6 ігор, 1 гол).