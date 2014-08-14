Збірна України зберегла 22-е місце в рейтингу ФІФА

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

В української збірної на даний момент 901 очко і вона на 2 бали випереджає збірну Росії (899). На шляху в 20-ку найсильніших команд світу Україну випереджають збірні Англії (915) і Еквадору (907).

У топ-10 світового рейтингу відбулася лише одна зміна. Збірна Іспанії наздогнала команду Бразилії за очками й тепер обидві команди ділять 7-е місце, випереджаючи Швейцарію і Францію.

Очолює рейтинг найсильніших команд новоспечений чемпіон світу збірна Німеччини, слідом за якою йдуть команди Аргентини, Нідерландів, Колумбії, Бельгії та Уругваю.

Наступна версія рейтингу ФІФА буде оприлюднено 18 вересня, коли, зокрема, вже відбудуться стартові матчі відбіркового циклу Євро-2016.