Форвард ФК "Дніпро" успішно прооперований у Німеччині

13:44, 14 серпня 2014
Спорт
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Сьогодні вранці в Німеччині бразильскому форварду «Дніпра» Матеусу була успішно зроблена операція на травмованому коліні.

Матеус успешно прооперирован / sport.bigmir.net

Наприкінці тижня футболіст повернеться в Дніпропетровськ та приступить до реабілітації, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Бразилець отримав пошкодження в матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти «Копенгагена», через що був змушений попросити заміну.

Про терміни відновлення футболіста і його можливе повернення на поле поки говорити рано.

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