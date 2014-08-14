Форвард ФК "Дніпро" успішно прооперований у Німеччині
13:44, 14 серпня 2014Спорт
0
Сьогодні вранці в Німеччині бразильскому форварду «Дніпра» Матеусу була успішно зроблена операція на травмованому коліні.
Матеус успішно прооперований / sport.bigmir.net
Наприкінці тижня футболіст повернеться в Дніпропетровськ та приступить до реабілітації, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".
Бразилець отримав пошкодження в матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти «Копенгагена», через що був змушений попросити заміну.
Про терміни відновлення футболіста і його можливе повернення на поле поки говорити рано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter