Форвард ФК "Дніпро" успішно прооперований у Німеччині

Наприкінці тижня футболіст повернеться в Дніпропетровськ та приступить до реабілітації, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Бразилець отримав пошкодження в матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти «Копенгагена», через що був змушений попросити заміну.

Про терміни відновлення футболіста і його можливе повернення на поле поки говорити рано.