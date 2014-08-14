Болгарський боксер Пулєв вважає, що Кличко за ним шпигує
12:45, 14 серпня 2014Спорт
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Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу з боксу за версією IBF Кубрат Пулєв вважає, що український чемпіон Володимир Кличко надіслав своїх «шпигунів», які стежать за підготовкою в його тренувальному таборі.
КУбрат Пулєв вважає, що за ним шпигують / klitschko-brothers.com
Пулєв запевняє, що його це абсолютно не бентежить, повідомляє болгарський портал sporta.bg.
«Кличко може підіслати до мене кого завгодно. Мене це абсолютно не турбує. Якщо хочете, я можу в їх присутності тренуватися, залишаючись при цьому абсолютно спокійним, - заявив претендент на титули Володимира.- Кличко робить шоу, але він не змусить мене тремтіти від страху».
Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
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