Болгарський боксер Пулєв вважає, що Кличко за ним шпигує

Пулєв запевняє, що його це абсолютно не бентежить, повідомляє болгарський портал sporta.bg.

«Кличко може підіслати до мене кого завгодно. Мене це абсолютно не турбує. Якщо хочете, я можу в їх присутності тренуватися, залишаючись при цьому абсолютно спокійним, - заявив претендент на титули Володимира.- Кличко робить шоу, але він не змусить мене тремтіти від страху».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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