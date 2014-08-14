Українка Оляновська завоювала срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Оляновская фінішувала другою з результатом 1 година 28 хвилин 07 секунд. Від переможниці змагань - Ельміри Алємбекової з Росії - українка відстала на 11 секунд. Замкнула трійку призерів Анежка Драхотова з Чехії.

Медаль Оляновської стала першою для України на нинішній європейській першості.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху з 12 по 17 серпня.