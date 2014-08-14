Українка Оляновська завоювала срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

12:05, 14 серпня 2014
Спорт
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Українська легкоатлетка Людмила Оляновська завоювала срібну нагороду чемпіонату Европи у спортивній ходьбі на дистанції 20 км

Людмила Оляновская принесла первую медаль Украине на чемпионате Европы / ua.tribuna.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Оляновская фінішувала другою з результатом 1 година 28 хвилин 07 секунд. Від переможниці змагань - Ельміри Алємбекової з Росії - українка відстала на 11 секунд. Замкнула трійку призерів Анежка Драхотова з Чехії.

Медаль Оляновської стала першою для України на нинішній європейській першості.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху з 12 по 17 серпня.

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