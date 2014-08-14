У Федерації тенісу України запевняють, що матч з Бельгією пройде на нейтральній території

В ФТУ пообіцяли зробити все можливе для того, щоб перенести матч на нейтральне поле і позбавити бельгійців переваги свого майданчика, повідомляє прес-служба федерації.

Зокрема, у заяві сказано: "У будь-якому випадку матч пройде на нейтральній території, право проведення зустрічі ніхто Бельгії не передасть".

Разом з тим, "Федерація тенісу України глибоко розчарована рішенням, яке ухвалила Рада директорів ITF з приводу заборони на проведення матчу Кубка Девіса в нашій країні. Ми не бачимо ніяких об'єктивних причин такого рішення. Ситуація в Києві, де була запланована зустріч між нашою національною збірною та командою Бельгії, зараз безпечна, якщо це взагалі можливо в нинішніх умовах", - йдеться у зверненні.

Також в ФТУ констатують факт неможливості оскаржити це рішення: "Ми готові сперечатися, але, на жаль, не в змозі що-небудь змінити. Рада директорів ITF - це остаточна інстанція, рішення якої скасувати неможливо. І це об'єктивний факт. ФТУ, звичайно, буде оскаржувати це рішення. Ми зробимо все можливе, щоб довести нашу спроможність приймати вдома будь-які спортивні заходи. Але це буде відноситися до наступних змагань. Битву з Бельгією ми змушені провести за межами України", - говорить частина звернення ФТУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Міжнародна федерація тенісу (ITF) прийняла рішення про перенесення матчу з України через апеляцію бельгійської сторони і нестабільну ситуацію на сході України. Так само на рішення ITF вплинули нещодавні заворушення в центрі Києва, що виникли в момент розчищення Хрещатика від барикад. Україна зараз може вибрати нейтральне місце проведення зустрічі. Якщо ж у ФТУ не визначаться з місцем проведення матчу, то дирекція ITF залишає за собою право перенести зустріч в Бельгію.