Тенісистка Світоліна виграла на турнірі в Цинциннаті у чемпіонки Вімблдону
21:03, 13 серпня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру в Цинциннаті, обігравши чинну чемпіонку Вімблдону-2014 чешку Петру Квітову.
Світоліна обіграла чинну чемпіонку Вімблдону / фото sq.com.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка виявилася сильнішою суперниці, що займає 4-е місце в світовому рейтингу, у двох партіях- 6:2, 7:6(2).
Матч тривав 1 годину 40 хвилин.
Турнір у Цинциннаті є одним з найпрестижніших у світі і підготовчим до останнього змагання року з серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США. Призовий фонд змагань складає $2,5 мільйона.
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