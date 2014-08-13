Тенісистка Світоліна виграла на турнірі в Цинциннаті у чемпіонки Вімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка виявилася сильнішою суперниці, що займає 4-е місце в світовому рейтингу, у двох партіях- 6:2, 7:6(2).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Турнір у Цинциннаті є одним з найпрестижніших у світі і підготовчим до останнього змагання року з серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США. Призовий фонд змагань складає $2,5 мільйона.