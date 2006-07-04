Міхаель Баллак: у Німеччини немає шансів пройти італійців

Події новітньої історії свідчать про те, що у Німеччини немає шансів на перемогу в півфінальному матчі чемпіонату світу проти італійців, який відбудеться у вівторок. Нагадаємо, що переможець цієї зустрічі битиметься у фіналі з сильнішою командою з пари Португалія-Франція, а ті, що програли, боротимуться за третє місце.

З подібною напівжартівливою заявою виступив капітан німців Міхаель Баллак, якому "пощастило" бути учасником матчів збірної проти команди Італії на чемпіонаті світу у Флоренції і "Мілана" проти мюнхенської "Баварії" в Лізі чемпіонів, програних з однаковим рахунком 1:4.

"Ми програли 4:1 із збірною Німеччини і 4:1 з "Баварією" в Мілані", - сказав Баллак на прес-конференції у понеділок. - Загалом, у нас немає жодного шансу, чи не так?".

Коментарі Баллака, який виглядав несподівано розслабленим перед ключовою грою в Дортмунді, викликали сміх не тільки серед репортерів, але і у тренера збірної Юргена Клінсманна. "Так, після всіх цих поразок здорово опинитися в тому ж півфіналі", - сказав Баллак.

"У мене був час перезарядити батареї, - признався Баллак, маючи на увазі успішне лікування м`язових судом, що виникли під час матчу з Аргентиною. - Ми перемогли одну з кращих команд на шляху в півфінал, а те, що ми граємо в Дортмунді, лише додає упевненості в перемозі".

Збірна Німеччини, як відзначає Reuters, ніколи не програвала матчі в Дортмунді, вигравши 13 ігор і звівши одну внічию.

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