Гравець "Металіста" Крістальдо перейшов в бразильський "Палмейрас"

Про це повідомляється на офіційному сайті бразильського клубу.

Гравець і клуб підписали контракт терміном на чотири роки. Про суму трансферу не повідомляється. Разом з тим, відомо, що платіж буде розбитий на дві частини - першу виплату бразильці проведуть найближчим часом, а другу по закінченні сезону.

Крістальдо перейшов у «Металіст» взимку 2011-го року з «Велес Сарсфілд». Минулий сезон аргентинець провів в італійській «Болоньї» на правах оренди. Всього за «Металіст» Крістальдо зіграв 88 матчів, забив 38 голів і віддав 6 результативних передач.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня про своє бажання покинути харківську команду заявили ціла група легіонерів - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Крістальдо і Алехандро Гомес. Кілька днів тому головний тренер команди Ігор Рахаєв, коментуючи розвиток історії зі зникненням футболістів зазначив, що гравці оштрафовані, зарплата їм не виплачується, а у підсумку клуб подаватиме скаргу на втікачів в УЄФА і ФІФА.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Бланко нібито домовився про розрив контракту з "Металістом" і зараз шукає новий клуб. Цю інформацію спростував гендиректор "Металіста" Олександр Нотченко.

Джерело: Про це повідомляється на офіційному сайті бразильського клубу.

Гравець і клуб підписали контракт терміном на чотири роки. Про суму трансферу не повідомляється. Разом з тим, відомо, що платіж буде розбитий на дві частини - першу виплату бразильці проведуть в найближчі, а другу по закінченні сезону.

Крістальдо перейшов у «Металіст» взимку 2011-го року з «Велес Сарсфілд». Минулий сезон аргентинець провів в оренді в італійській «Болоньї» на правах оренди. Всього за «Металіст» Крістальдо зіграв 88 матчів, забив 38 голів і віддав 6 результативних передач.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня про своє бажання покинути харківську команду заявили ціла група легіонерів - Бланко, Хосе Соса, Джонатан Крістальдо і Алехандро Гомес. Кілька днів тому головний тренер команди Ігор Рахаєв, коментуючи розвиток історії зі зникненням футболістів зазначив, що гравці оштрафовані, зарплата їм не виплачується, а у підсумку клуб подаватиме скаргу на втікачів в УЄФА і ФІФА.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Бланко нібито домовився про розрив контракту з "Металістом" і зараз шукає новий клуб. Цю інформацію спростував гендиректор "Металіста" Олександр Нотченко.