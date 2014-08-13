Українка Волошина посіла третє місце в кваліфікації чемпіонату Європи в синхронному плаванні

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка за виконання своєї технічної програми отримала від суддів 89.5008 бали, відставши від лідера на 4.3243 бали. Після попередніх змагань у турнірі лідирує росіянка Світлана Ромашина. Друге місце займає Она Карбонелл Баллестеро з Іспанії.

Другий тур кваліфікаційних змагань повинен пройти 15 серпня.

Фінальні змагання в одиночному синхронному плаванні відбудуться 17 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які будуть змагатися з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.