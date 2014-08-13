Українка Волошина посіла третє місце в кваліфікації чемпіонату Європи в синхронному плаванні
У Берліні завершилися кваліфікаційні змагання (технічна програма) солісток в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи, де українка Ганна Волошина посіла третє місце.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка за виконання своєї технічної програми отримала від суддів 89.5008 бали, відставши від лідера на 4.3243 бали. Після попередніх змагань у турнірі лідирує росіянка Світлана Ромашина. Друге місце займає Она Карбонелл Баллестеро з Іспанії.
Другий тур кваліфікаційних змагань повинен пройти 15 серпня.
Фінальні змагання в одиночному синхронному плаванні відбудуться 17 серпня.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні з 13 по 24 серпня.
Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які будуть змагатися з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.