"Дніпро" зіграє домашній матч Ліги Європи з хорватським "Хайдуком" в Києві

Гра відбудеться в середу, 20 серпня, початок матчу о 19:00, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Таке рішення було прийнято після того, як УЄФА проаналізував ситуацію в Дніпропетровську. «Ситуація ще не повернулася в нормальне русло і не може розглядатися як така, що дозволяє проводити міжнародні матчі», - йдеться у листі, отриманому від УЄФА.

Представники УЄФА були в Дніпропетровську 10 серпня і спостерігали за ситуацією у місті та на стадіоні в день гри української Прем'єр-ліги "Дніпро" - "Карпати", після чого повинні були прийняти рішення про те, чи може пройти матч плей-офф Ліги Європи «Дніпро» - «Хайдук» 21-го серпня на «Дніпро-Арені» у Дніпропетровську. Гра "Дніпро" - "Карпати" в Дніпропетровську пройшла без будь-яких інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня свій матч Ліги Європи в Києві проведе луганська "Зоря", яка зіграє з голландським "Фейєноордом". У свою чергу, харківський "Металіст" домашній матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи з польським "Рухом" проведе в Києві 28 серпня.

Два інших учасника єврокубків від України - донецький "Шахтар" і київське "Динамо", потрапили в основний турнір змагань, відповідно, Лігу чемпіонів і Лігу Європи, без кваліфікації.