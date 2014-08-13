Збірна України з баскетболу проведе останні спаррінги перед ЧС у Франції та Іспанії

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На 10-денний збір команда вирушила у такому складі: захисники - Сергій Гладир, Дмитро Глєбов, Юджин Джетер, Дмитро Забірченко, Олександр Липовий, Святослав Михайлюк, Олександр Мішула; форварди - Максим Корнієнко, Максим Пустозвонов; центрові - Станіслав Завадський, Ігор Зайцев, В’ячеслав Кравцов, Кирило Натяжко, Артем Пустовий.

Збірна України візьме участь у двох міжнародних турнірах. 15 - 17 серпня відбудуться змагання у Франції (Ніцца), де українці послідовно зіграють з командами Австралії, Франції та Філіппін. А 20-21 серпня відбудеться турнір в Іспанії (Барселона). Тут 20 серпня у півфіналі зіграють Мексика – Україна, а наступного дня згідно з результатами півфіналів українці зустрінуться з Іспанією або Хорватією.

22 серпня команда Майка Фрателло повернеться до Києва, де проведе кілька тренувань, а вже 27 серпня команда вирушить на чемпіонат світу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з баскетболу відбудеться в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Для збірної України це буде дебютний турнір, на який вона потрапила завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-те місце.