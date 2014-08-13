Українець Дмитренко фінішував четвертим у спортивній ходьбі на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського атлетичної асоціації (ЕАА).

Щільність результатів на фініші була настільки великою, що від результату чемпіона Європи українця відділило лише 2 секунди, а від бронзового призера - лічені сантиметри.

Новим чемпіоном Європи став іспанець Мігель Анхель Лопес, який показав результат 1 годину 19 хвилин 44 секунди. На 1 секунду від переможця відстав Олександр Іванов з Росії, на дві - ще один росіянин Денис Стрєлков. Українець показав той же результат, що і Стрєлков, але відстав від опонента на декілька сантиметрів і перетнув фінішну межу на мить пізніше.

У вечірній програмі сьогоднішнього дня запланований розіграш ще 7 комплектів нагород.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху з 12 по 17 серпня.