Володимир Кличко передав рукавички з автографом на аукціон для потреб української армії

Рукавички він передав президенту офіційного фан-клубу братів Кличко Сергію Алексєєву, який побував у тренувальному таборі Кличка в австрійських Альпах.

Це вже не перший випадок, коли брати Клички допомагають української армії. Минулого тижня вони закупили медикаменти (2000 армійських аптечок) для бійців української армії, що перебувають у зоні АТО на 200 тисяч доларів. Так само бійцям 12-го Київського батальйону будуть передані шість радіостанцій КВ-діапазону. Раніше брати Клички передали амуніцію та обладнання для армії на 3,2 млн. гривень.

Володимир Кличко в тренувальному таборі в Альпах готується до титульного бою з болгарином Кубратом Пулєвим. Сам бій відбудеться в німецькому Гамбурзі, де в українця буде значна підтримка. Сергій Алексєєв зазначив: "У нас вже в дев'ятий раз буде організовано фан-тур на поєдинок. Очікуємо, що в Гамбурзі 6 вересня Володимира підтримають близько 500 українців. Також з'їдуться наші співвітчизники, які працюють у Німеччині та сусідніх країнах. Для Володимира це буде вже 17-й захист його чемпіонських титулів. До, здавалося, недосяжного рекорду легендарного Джо Луїса, який провів 25 захистів, не так вже і далеко. Чесно кажучи, мене вразила фізична форма Володимира. Пулєву не заздрю".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютна якість".