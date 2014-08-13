Збірну України зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи представлять 10 спортсменів

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Ілля Кваша (трамплін 1м, 3м; трамплін 3м, синхронні стрибки), Олександр Бондар (вишка 10м: індивідуальні та синхронні стрибки; командні стрибки «team event», Олександр Горшковозов (трамплін 3м, синхронні стрибки), Максим Долгов (вишка 10м: індивідуальні та синхронні стрибки), Олег Колодій (трамплін 1м, 3м); жінки - Вікторія Кесарь (трамплін 3 м), Анастасія Недобіга (трамплін 3м), Ганна Письменська (трамплін 1м, індивідуальні стрибки; трамплін 3м, синхронні стрибки), Юлія Прокопчук (вишка 10 м; командні стрибки «team event»), Олена Федорова (трамплін 1 м, індивідуальні стрибки; трамплін 3 м, синхронні стрибки).

Змагання зі стрибків у воду розпочнуться у понеділок, 18 серпня, з командної першості.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту відбуватиметься в Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкриють європейський турнір представниці синхронного плавання та плавці на відкритій воді.