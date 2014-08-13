Команди Прем'єр-ліги розвели при жеребкуванні 1/16 фіналу Кубка України

За підсумками процедури жеребкування своїх суперників дізналися 17 команд з Першої ліги та Другої ліги, 14 учасників Прем'єр-ліги і переможець аматорського кубкового турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

З участі у розіграші Кубка України знялася алчевська «Сталь». Таким чином, команда, яка отримала під час жеребкування у суперники порожню кулю - "Сталь" з Дніпродзержинська, автоматично пройшла у 1/8 фіналу турніру.

Також цікаво і ще одне нововведення. Якщо на цій стадії змагань команди традиційно проведуть по одному матчу, то починаючи з 1/8 фіналу команди зіграють у Кубку два матчі - вдома і в гостях. Також перед жеребкуванням команди будуть розділятися на сіяні і не сіяні.

В результаті жеребкування сформувалися такі пари: "Буковина" (Чернівці) - "Чорноморець" (Одеса), "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Волинь" (Луцьк), ФК "Суми" - "Металіст" (Харків), МФК "Миколаїв" - "Іллічівець" (Маріуполь), "Геліос" (Харків) - "Металург" (Запоріжжя), ФК "Полтава" - "Металург" (Донецьк), "Десна" (Чернігів) - "Дніпро" (Дніпропетровськ), ФК "Тернопіль" - ФК "Олександрія", "Нива" (Тернопіль) - "Ворскла" (Полтава), "Реал Фарма" (Овідіополь) - "Олімпік" (Донецьк), "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Говерла" (Ужгород), "Кремінь" (Кременчук) - "Зоря" (Луганськ), "Чайка" (Київ) - "Карпати" (Львів), "Зірка" (Кіровоград) - "Динамо" (Київ), "Оболонь-Бровар" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк).

Дати проведення матчів будуть визначені пізніше.