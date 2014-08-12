"Реал" виграв Суперкубок УЄФА

У столиці Уельсу на стадіоні "Кардіфф Сіті" завершився матч за Суперкубок УЄФА, в якому володар Кубка європейських чемпіонів мадридський "Реал" підтвердив статус найсильнішої команди Європи, обігравши іншу іспанську команду - "Севілью" - з рахунком 2:0.

Долю матчу вирішив Кріштіану Роналду.

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Мадридці протягом всього матчу мали явну ігрову і територіальну переваги, а вирішальними стали два епізоди за участю лідера команди.

На 30-й хвилині Роналду отримав відмінний пас з флангу від Гарета Бейла і легким дотиком ноги ефектно пробив повз воротаря Бету у сітку воріт. А на самому початку другого тайму, на 49-й хвилині Роналду отримав м'яч від Бензема, просунувся трохи вперед і пробив - м'яч від рук Бету влетів у ворота.

Таким чином, "Реал" вдруге в історії став володарем Суперкубка УЄФА.