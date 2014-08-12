Жіноча збірна України з шахів здолала Росію на Олімпіаді
21:05, 12 серпня 2014Спорт
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Жіноча збірна України здолала команду Росії у 10-му турі Всесвітньої шахової Олдимпиады в Тромсе (Норвегія), вигравши з рахунком 2,5 на 1,5 очка.
chessdom.com
У свою чергу, чоловіча збірна України зіграла внічию з командою Азербайджану - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перемогу збірної України принесла Наталія Жукова, яка перемогла чорними фігурами Ольгу Гирю. Ще три партії завершилися внічию - Ганна Музичук проти Катерини Лагно, Марія Музичук проти Вікторії Гуніної і Ганна Ушеніна проти Олександри Костенюк.
У матчі з участю чоловічої команди України Василь Іванчук програв Шахріяру Мамедьярову, Павло Ельянов виграв у Рауфа Мамедова, а внічию завершилися партії Руслан Пономарьов - Теймураз Раджабов і Олександр Моїсеєнко - Эльтай Сафалі.
Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходить в норвезькому Тромсе з 1 по 14 серпня.
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