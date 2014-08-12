Суперкубок УЄФА, "Реал" - "Севілья": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в столиці Уельсу на стадіоні "Кардіфф Сіті" проходить матч за Суперкубок УЄФА, в якому зійшлися переможець Ліги чемпіонів сезону 2013/14 мадридський "Реал" і найсильніший клуб другого за значимістю єврокубка Ліги Європи - "Севілья".

Кожен клуб може завоювати Суперкубок УЄФА вдруге в історії, а майбутній матч буде особливим для одного з лідерів "Реала" Гарета Бейла, повідомляє прес-служба УЄФА.

Бейл народився в Кардіффі в липні 1989 року, але ніколи не захищав кольори "Кардіфф Сіті". Кар'єра гравця почалася в англійському "Саутгемптоні", потім він виступав за інший англійський клуб "Тоттенхем", а в серпні 2013 року перейшов в "Реал". Бейл провів 10 матчів на арені "Кардіфф Сіті" у складі збірної Уельсу, забивши чотири голи.

"Реал" в четвертий раз візьме участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА - мадридці отримали путівку в Кардіфф на правах переможця Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі найпрестижнішого єврокубка у травні в Лісабоні "Реал" у додатковий час виграв у "Атлетіко" з рахунком 4:1. На 36-й хвилині Дієго Годін вивів "Атлетіко" вперед, але в доданий арбітром час Серхіо Рамос відновив паритет. В овертаймі по разу відзначилися Бейл (110), Марсело (118) і Кріштіану Роналду (120), і клуб в десятий раз завоював Кубок європейських чемпіонів.

"Севілья" у фіналі Ліги Європи УЄФА в Турині по пенальті обіграла "Бенфіку" - 4:2. Всі чотири удари гравців андалузького клубу з 11-метрового були точні, тоді як голкіпер Бету відбив постріли Родріго і Оскара Кардосо. В результаті "Севілья" виграла турнір в третій раз за 9 років: у 2006 і 2007 роках команда перемагала в Кубку УЄФА (турнір-попередник Ліги Європи).

Суперкубок УЄФА "Реал" виграв у 2002 році, здолавши голландський "Фейєноорд" (2:1), а "Севілья" - у 2006 році, розгромивши "Барселону" з рахунком 3:0.

У нинішньому протистоянні на ставках букмекерських контор безумовним фаворитом є "Реал". Ставки на перемогу мадридців приймаються з коефіцієнтом 1,41 до 1, на нічию - 5,3 до 1, на перемогу "Севільї" - 8,2 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Реал": 1. Касільяс, 3. Пепе, 15. Карвахаль, 4. Серхіо Рамос, 8. Кроос, 10. Хамес Родриігес, 19. Модріч, 5. Коентрау, 11. Бейл, 7. Роналду, 9. Бензема

Запасні: 13. Навас К., 2. Варан, 12. Марсело, 17. Арбелоа, 22. Ді Марія, 24. Ільярраменді, 23. Іско

"Севілья": 13. Бету, 2. Фасіо, 3. Наварро, 4. Крихов`як, 6. Каррісу, 21. Пареха, 23. Коке Андухар, 20. Вітоло, 22. Відаль А., 17. Деніс Суарес, 9. Бакка

Запасні: 25. Маріано Барбоса, 5. Фігейраш, 26. Луісмі, 10. Рейес, 11. Самперіо, 12. Іборра, 14. Аспас.