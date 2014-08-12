Домашній матч "Металіста" у Лізі Європи відбудеться в Києві

Матч-відповідь плей-офф Ліги Європи, в якому "Металіст" прийме польський "Рух", пройде в Києві на НСК "Олімпійський".

Матч відбудеться 28 серпня, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА змінив господаря поля першого матчу в парі "Фейеноорд" (Голландія) - "Зоря" (Луганськ). Український клуб, який повинен був проводити матч 28 серпня в Києві, тепер проведе у столиці України першу гру, 21 серпня. Відповідно, другий матч відбудеться в Роттердамі, на полі "Фейєноорда".

Відомо, що УЄФА виступає проти практики проведення двох матчів єврокубкових змагань в один день в одному місті.

Сьогодні також має прояснитися питання про місце проведення матчу "Дніпро" - "Хайдук" (Хорватія). Чиновники УЄФА повинні визначитися, чи можливе проведення матчу в Дніпропетровську. В іншому випадку, гра також може пройти в Києві у резервний день.