УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу на Суперкубок УЄФА "Реал" - "Севілья"

Кожен клуб може завоювати Суперкубок УЄФА вдруге в історії, а майбутній матч буде особливим для одного з лідерів "Реала" Гарета Бейла, повідомляє прес-служба УЄФА.

Бейл народився в Кардіффі в липні 1989 року, але ніколи не захищав кольори "Кардіфф Сіті". Кар'єра гравця почалася в англійському "Саутгемптоні", потім він виступав за інший англійський клуб "Тоттенхем", а в серпні 2013-го вирушив в "Реал". Бейл провів десять матчів на арені "Кардіфф Сіті" у складі збірної Уельсу, забивши чотири голи.

"Реал" в четвертий раз візьме участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА - мадридці отримали путівку в Кардіфф на правах переможця Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі найпрестижнішого єврокубка у травні в столиці Португалії Лісабоні "Реал" у додатковий час виграв у "Атлетіко" з рахунком 4:1. На 36-й хвилині Дієго Годін вивів "Атлетіко" вперед, але в доданий арбітром час Серхіо Рамос відновив паритет. В овертаймі по разу відзначилися Бейл (110), Марсело (118) і Кріштіану Роналду (120), і клуб в десятий раз завоював Кубок європейських чемпіонів.

"Севілья" у фіналі Ліги Європи УЄФА в Турині по пенальті обіграла "Бенфіку" - 4:2. Всі чотири удари гравців андалузького клубу з 11-метрового були точні, тоді як голкіпер Бету відбив постріли Родріго і Оскара Кардосо. В результаті "Севілья" виграла турнір в третій раз за дев'ять років: у 2006 і 2007 роках команда перемагала в Кубку УЄФА (турнір-попередник Ліги Європи).

Суперкубок УЄФА "Реал" виграв у 2002-му році, здолавши голландський "Фейєноорд" (2:1), а "Севілья" - в 2006-му році, розгромивши інший іспанський клуб "Барселону" з рахунком 3:0.

У нинішньому протистоянні на ставках букмекерських контор безумовним фаворитом є "Реал". Ставки на перемогу мадридців приймаються з коефіцієнтом 1,41 до 1, на нічию - 5,3 до 1, на перемогу "Севільї" - 8,2 до 1.

Матч "Реал" - "Севілья" розпочнеться о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.