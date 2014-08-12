Пулєв образився на організаторів бою з Кличком через квитки на бій

Пулєв отримав лише два безкоштовних квитки (зрозуміло, категорії ВІП) чого болгарину здалося занадто мало, повідомляє klitschko-brothers.com. з посиланням на болгарські видання.

«Я це ніколи не забуду. Подібні дії мене мотивують додатково. Один із квитків дам братові Тервелу, а з другим ще не вирішив. У відповідності з правилами, маю право на 10% квитків, які пішли в продаж, але Кличко це проігнорували, - поскаржився Пулєв. - Я витратив тисячі доларів, щоб гарантувати квитки для найближчих друзів».

Зауважимо, що зазвичай на спортивних заходах розповсюдженням квитків займається компанія-організатор заходу (в даному випадку K2 Promotions), а гостьовий стороні може виділятися певний відсоток квитків для покупки, так званий гостьовий сектор, характерний для командних змагань.

Так само варто нагадати, що за бій з Володимиром Кличком Кубрат Пулєв отримає найбільший гонорар в своїй кар'єрі - 1,45 млн. доларів.

Всього за протистоянням Кличко - Пулєв наживо зможе поспостерігати 16 000 глядачів. Продаж квитків за ціною від 57 євро стартував 25 червня. Найдешевші квитки були розкуплені ще в перші години після старту продажу, а зараз для покупки доступно лише кілька найдорожчих квитків ВІП-категорії з 692 євро.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».