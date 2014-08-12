Оприлюднено склад збірної України з плавання на відкритій воді на чемпіонат Європи

Заявка української збірної нараховує 6 прізвищ, серед них учасники олімпійських стартів Ігор Червинський та Ігор Снітко, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: жінки - Ксенія Скрипель (дистанції - 5 км, 10 км); чоловіки - Данило Середа (5 км), Кирило Швець (5 км), Ігор Червинський (10 км), Ігор Снітко (10 км), Володимир Воронко (10 км).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту відбуватиметься в Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкриють європейський турнір представниці синхронного плавання та плавці на відкритій воді. Змагання з плавання на відкритій воді відбудуться 13-17 серпня.