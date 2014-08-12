У Києві поховали ветерана "Динамо" Андрія Баля

Він був частиною легендарної команди, яка в 1986 році стала володарем Кубка кубків УЄФА, пізніше входив в тренерський штаб збірної України, був виконуючим обов'язки головного тренера команди, очолював одеський «Чорноморець», був асистентом головного тренера в «Динамо», до недавнього часу працював помічником спортивного директора «Динамо», повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Його серце раптово зупинилося 9-го серпня. Це сталося прямо на футбольному полі під час матчу ветеранів.

Жарким серпневим ранком попрощатися з легендою українського і радянського футболу на стадіон «Динамо» ім. Валерія Лобановського прийшли сотні людей.

У нього залишилася дружина Світлана, син Данило, молодший брат Орест. Разом з родиною гіркоту втрати розділили його партнери по команді і друзі в повсякденному житті Олексій Михайличенко, Володимир Безсонов, Анатолій Дем'яненко, Олег Кузнецов, Юрій Роменський та багато інших.

Серед присутніх були й інші близькі люди, друзі, динамівці різних поколінь, керівники і співробітники «Динамо», Федерації футболу України, Федерації футболу міста Києва, ветерани, партнери по команді, колеги, українці, які зараз грають у першій команді «Динамо», і яких Андрій Михайлович ще недавно тренував, будучи помічником Олега Блохіна, зокрема, Євген Хачеріді та Олег Гусєв. Також тренерський штаб команди на чолі з Сергієм Ребровим, гравці молодіжного складу, вихованці ДЮФШ, лікарі, адміністратори, представники Фан-клубу, журналісти і прості вболівальники, які захоплювалися грою Андрія Баля та його тренерським талантом. Приїхав з Москви колишній захисник «Спартака» Вагіз Хідіятуллін, з яким вони грали разом у збірній СРСР.

Наприкінці громадянської панахиди віддати данину пам'яті і поваги приїхав мер Києва Віталій Кличко:

- З ім'ям Андрія Баля пов'язані найгучніші перемоги «Динамо», він піднімав прапор клубу на нову висоту, встановивши високу планку для своїх послідовників, - згадав динамівця Віталій Володимирович. - Ми не були друзями, іноді просто спілкувалися і підтримували стосунки. У нього завжди був гарний настрій, він завжди випромінював енергію і оптимізм. Таким Андрій Баль назавжди залишиться в нашій пам'яті.

Андрія Баля поховали на Байковому кладовищі.