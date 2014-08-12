Збірні України з шахів увійшли в трійку найсильніших на Олімпіаді

У 9-му турі жіноча команда виграла у збірної Індії - 2,5:1,5 очка, а чоловіча збірна зіграла внічию з Китаєм - 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальним у матчі жіночої команди стала перемога Марії Музичук над Танієй Сачдев. Внічию зіграли Ганна Музичук - Дронаваллі Харіка, Ганна Ушеніна - Ейша Караваде, та Наталія Жукова - Марі Гомес.

Чоловіча команда всі чотири партії завершила внічию. Так зіграли Василь Іванчук - Ванг Юе, Руслан Пономарьов - Лі Рен Дінг, Павло Ельянов - Янгі Ю і Олександр Моїсеєнко - Йі Вей.

Після 9-ти турів у жіночої збірної України 15 командних і 24 особистих очки. Українки поступаються збірним Росії та Китаю.

У чоловічому турнірі в українців 14 командних і 25 особистих очок. Команда поступається збірним Китаю та Франції.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходить в норвезькому Тронхеймі з 1 по 14 серпня.