Гравець "Шахтаря" Кобін перейшов в "Металіст"

Орендна угода розрахована на 1 рік, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

У "Металісті" гравець буде виступати під номером 77.

Кобін останні 5 сезонів (2009/10 - 2013/14) виступав за "Шахтар", відповідно, є 5-кратним чемпіоном України і дворазовим володарем Кубка України (2010/11, 2011/2012).

Раніше, виступаючи за ужгородську "Говерлу", він виграв чемпіонат України серед команд Першої ліги (2003/04).