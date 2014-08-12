Гравець "Шахтаря" Кобін перейшов в "Металіст"
14:01, 12 серпня 2014Спорт
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Український півзахисник Василь Кобін перейшов на правах оренди з донецького "Шахтаря" в харківський "Металіст".
Василь Кобін перейшов у "Металіст" / metalist.ua
Орендна угода розрахована на 1 рік, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".
У "Металісті" гравець буде виступати під номером 77.
Кобін останні 5 сезонів (2009/10 - 2013/14) виступав за "Шахтар", відповідно, є 5-кратним чемпіоном України і дворазовим володарем Кубка України (2010/11, 2011/2012).
Раніше, виступаючи за ужгородську "Говерлу", він виграв чемпіонат України серед команд Першої ліги (2003/04).
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