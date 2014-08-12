УЄФА змінив господаря першого матчу в парі Ліги Європи "Феєноорд" - "Зоря"

Матч пройде не в голландському Роттердамі, а в Києві, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Гра розпочнеться 21 серпня о 20.45 за київським часом.

Відповідно, другий і вирішальний матч у цій парі відбудеться в Роттердамі, на полі "Фейєноорда".

Причини такої рокіровки явно не на користь українського клубу не повідомляються. За неофіційною інформацією це пов'язано з тим, що харківський "Металіст" у цей же день повинен грати матч з польською "Рухом" також у Києві. Матч пройде в столиці України, так як УЄФА виступає категорично проти проведення ігор на сході України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також повинно з'ясуватися питання про місце проведення матчу "Дніпро" - "Хайдук" (Хорватія). Чиновники УЄФА повинні визначитися, чи можливе проведення матчу в Дніпропетровську. В іншому випадку, гра також може пройти в Києві.