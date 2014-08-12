Футболіст київського "Динамо" Вукоєвіч повернувся до свого рідного клубу
Хорватський хавбек київського "Динамо" Огнен Вукоєвич залишив команду і перейшов у свій рідний клуб - "Динамо" із Загреба.
Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Вукоєвич покидає київський клуб після шести сезонів, проведених у "Динамо". У Загребі 30-річний футболіст буде виступати на правах оренди до закінчення сезону 2014/15.
За роки виступів у Києві Вукоєвич по разу ставав чемпіоном і володарем Кубка України, провівши у складі команди більше 200 матчів. Він регулярно викликався до лав національної збірної Хорватії, з якою виходив до фінальної стадії чемпіонатів світу та Європи.
У 2013 році Вукоєвич вже передавався в оренду - московському "Спартаку".
Як повідомляв УНІАН, раніше було оголошено про перехід з "Динамо" воротаря Максима Коваля, який також на правах оренди буде виступати за "Говерлу" (Ужгород).