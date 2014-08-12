Визначено склад збірної України з синхронного плавання на чемпіонат Європи

В турнірі візьмуть участь 12 спортсменок, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: Анна Волошина, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Катерина Резнік, Ольга Золотарьова, Дана-Марія Клименко, Олександра Кашуба, Ксенія Сидоренко, Ольга Кондрашова.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту відбуватиметься в Берліні з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкриють європейський турнір представниці синхронного плавання та плавці на відкритій воді. Змагання з синхронного плавання відбудуться 13-17 серпня.