Визначено склад збірної України з синхронного плавання на чемпіонат Європи

12:27, 12 серпня 2014
Спорт
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Тренерська рада Федерації синхронного плавання України визначила склад команди на чемпіонат Європи.

Українські синхроністки віступлять в Берліні найсильнішим складом / noc-ukr.org

В турнірі візьмуть участь 12 спортсменок, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: Анна Волошина, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Катерина Резнік, Ольга Золотарьова, Дана-Марія Клименко, Олександра Кашуба, Ксенія Сидоренко, Ольга Кондрашова. 

Чемпіонат Європи з водних видів спорту відбуватиметься в Берліні з 13 по 24 серпня. 

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкриють європейський турнір представниці синхронного плавання та плавці на відкритій воді. Змагання з синхронного плавання відбудуться 13-17 серпня.

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