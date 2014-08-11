"Чорноморець" виграв матч УПЛ у "Волині"

В Одесі завершився матч 3-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" виграв у луцької "Волині" з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена на 70-й хвилині.

Гра проходила з відчутною ігровою і територіальною перевагою одеситів. Але, протягом довгого часу одесити ніяк не могли втілити перевагу в результат на табло.

На 70-й хвилині команді вдалася результативна атака. Коли у луцької команди було лише два захисника у власному штрафному, Гречишкін при атаці другим темпом повернув м'яч на лінію штрафної, Тейку скинув далі на Сивакова, який точно пробив у ближній кут - 1:0.

У час, що залишився, обидві команди мали шанси змінити рахунок, але перевага одеситів так і залишилася мінімальною.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі київське "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Олімпіком" - 0:0, донецький "Шахтар" виграв у харьковкого "Металіста" - 1:0, ужгородська "Говерла" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 0:0, в матчі донецького і запорізького "Металургів" був зафіксований рахунок 1:1, а дніпропетровський "Дніпро" розгромив львівські "Карпати" з рахунком 4:0.

На даний момент у турнірній таблиці у "Шахтаря" та "Дніпра" по 9 очок, "Динамо" і "Чорноморця" - по 7.