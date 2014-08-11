Ілюмжинов знову виграв вибори президента Міжнародної федерації шахів

Діючий президент організації Кірсан Іллюмжинов переміг екс-чемпіона світу Гаррі Каспарова, повідомляє сайт Російської шахової федерації (РШФ).

У голосуванні взяли участь представники 172 країн, що входять в ФІДЕ. За підсумками таємного голосування, чинний президент ФІДЕ Ілюмжинов отримав 110 голосів на свою підтримку, його опонент 13-й чемпіон світу - 61, один делегат утримався.

Таким чином, Ілюмжинов буде очолювати ФІДЕ ще 4 роки.

Іллюмжинов є президентом ФІДЕ з листопада 1995 року.