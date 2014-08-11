Ілюмжинов знову виграв вибори президента Міжнародної федерації шахів

20:22, 11 серпня 2014
Спорт
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Сьогодні в Тромсе (Норвегія) на генеральній асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) відбулися вибори президента цієї організації.

Кирсан Иллюмжинов в очередной раз переизбран ФИДЕ / ruchess.ru

Діючий президент організації Кірсан Іллюмжинов переміг екс-чемпіона світу Гаррі Каспарова, повідомляє сайт Російської шахової федерації (РШФ).

У голосуванні взяли участь представники 172 країн, що входять в ФІДЕ. За підсумками таємного голосування, чинний президент ФІДЕ Ілюмжинов отримав 110 голосів на свою підтримку, його опонент 13-й чемпіон світу - 61, один делегат утримався.

Таким чином, Ілюмжинов буде очолювати ФІДЕ ще 4 роки.

Іллюмжинов є президентом ФІДЕ з листопада 1995 року.

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