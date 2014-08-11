Польський "Рух" просить перенести матч Ліги Європи з "Металістом" за межі України
Керівництво польського футбольного клубу "Рух" (Хожув) звернулося до Європейської футбольної федерації (UEFA) про перенесення запланованого на 28 серпня матчу з харківським "Металістом" за межі України через небезпечну ситуацію в країні.
Про це йдеться в листі правління клубу, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.
"У зв'язку з реальною загрозою життю і здоров'ю футболістів, учасників команд, представників УЄФА, вболівальників, працівників клубу та гостей із-за напруженої політичної ситуації в Україні, звертаємося з проханням змінити місце гри з харківським "Металістом", яка повинна відбутися 28 серпня на міському стадіоні в Харкові", - йдеться в документі.
У Донецькій та Луганській областях України з середини квітня триває антитерористична операція проти проросійських бойовиків, які захопили контроль в декількох містах на Донбасі.
У Харкові, який знаходиться в 300 кілометрах від Донецька і Луганська, проживає близько 1,5 млн чоловік і там не ведуться бойові дії.
"Своє прохання ми мотивуємо тим, що ситуація в Україні дуже динамічно змінюється і дуже важко передбачити, у яких обставин може відбутися матч з "Металістом", - йдеться в листі.
Керівництво клубу теж зазначає, що матч, який може зібрати кілька тисяч глядачів, може бути використаний для провокацій.
Перший матч між клубами в рамках плей-офф Ліги Європи запланований на 21 серпня в польському Хожуві.